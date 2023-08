Manuel Neuer kehrt in 2 bis 3 Wochen ins Mannschaftstraining zurück

Bayern-Präsident Herbert Hainer kann sehr positive Nachrichten über Manuel Neuer verkünden.

Die Reha beim 37-jährigen Bayern-Kapitän läuft wunschgemäss. "Ich gebe Ihnen ein Update zu Manuel Neuer und das sind erfreuliche Nachrichten", wird Hainer beim "Sport Bild"-Award in Hamburg zitiert. Voraussichtlich werde Neuer in "zwei, drei Wochen" wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Torhüterspezifische Übungen kann der Keeper schon jetzt wieder absolvieren.

Davor zeigte sich auch Trainer Thomas Tuchel bereits optimistisch: "Wir haben grundsätzlich eine gute Nachricht, weil der Eingriff bei Manuel Neuer wirkt. Seine Entwicklung ist extrem positiv. Wir rechnen in den nächsten Wochen bei ihm mit einem Wiedereinstieg ins Training."

psc 22 August, 2023 19:03