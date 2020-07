Manuel Neuer macht klare Ansage: “Ich bin der Beste”

Bayern-Goalie Manuel Neuer zeigt sich in einem Interview sehr selbstbewusst. Einen besseren Goalie als er gebe es nicht, behauptet er.

Der 34-Jährige gab dem deutschen Fussballmagazin “11 Freunde” eines seiner eher raren Interviews. Dabei stellt er eingangs die Frage: “Welcher Trainer würde Spieler aufstellen, die nicht die besten sind?” Die Antwort liefert Neuer in Bezug auf seinen Platz im Tor des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft gleich selbst: “Und ich bin der Überzeugung, dass ich der Beste bin, auch wenn ich nicht mehr 17 bin.”

Die Konkurrenz um Alexander Nübel in München und Marc-André ter Stegen in der DFB-Elf fürchtet Neuer also auf keinen Fall. “Wer bei Bayern und in der Nationalelf die Nummer Eins ist, befindet sich ständig in einer Konkurrenzsituation”, ergänzt er.

An ein Karriereende denkt der Routinier mit 34 Jahren noch keineswegs. Er verspüre weiterhin “grosse Lust auf Fussball”, schliesslich gebe es “immer etwas zu gewinnen”. Im August steht Neuer in der K.o.-Phase der Champions League für die Bayern im Tor.

psc 22 Juli, 2020 15:06