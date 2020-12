Grosse Ehre für Manuel Neuer & Hansi Flick

Manuel Neuer, der Kapitän des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft, wurde zum insgesamt 5. Mal zum Welttorhüter des Jahres ausgezeichnet. Hansi Flick gewinnt die Wahl zum besten Trainer des Jahres.

Die prestigeträchtige Auszeichnungen werden von der International Federation of Football for History & Statistics (IFFHS) vergeben. Manuel Neuer gewann die Auszeichnung zum Welttorhüter bereits in den Jahren 2013 bis 2016. Er zieht somit gleich mit Gigi Buffon und Iker Casillas, die die Auszeichnung auch fünf Mal einheimsten. Der 34-Jährige landete mit 320 Punkten vor Atletico Madrids slowenischem Nationalkeeper Jan Oblak (40 Punkte) und Liverpools brasilianischen Nationalkeeper Alisson (30).

Als bester Trainer der Welt wurde ebenfalls ein Deutscher gewählt: Bayerns Trainer Hansi Flick, der mit den Münchnern in diesem Jahr das Triple gewann, darf sich freuen.

psc 7 Dezember, 2020 21:29