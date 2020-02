Jetzt spricht Manuel Neuer über die Vertragsverlängerung

Manuel Neuer steht beim FC Bayern bis 2021 unter Vertrag. Anzeichen für eine Vertragsverlängerung gibt es derzeit nicht.

Dies stellte der Keeper nach dem 0:0 im Spitzenspiel gegen RB Leipzig am Sonntagabend klar: “Mein Plan ist, dass ich weiter Fussball spiele für den FC Bayern und ab Sommer ist Alex Nübel da, dann geht es weiter. Und für mich geht‘s bis 2021 weiter. Dann habe ich genug Zeit, mit den Verantwortlichen zu sprechen”, so der 33-Jährige gegenüber “Sky”. Irgendwelchen Druck verspürt Manuel Neuer also nicht.

“Es gibt keine Signale”, so der Keeper weiter: “Es gibt im Moment nichts, was wir verkünden können. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir mit dem FC Bayern Titel gewinnen. Das ist unser Ziel, das Persönliche stellen wir nicht vorne an.”

