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Mit seiner Entscheidung

Manuel Neuer lässt sich sehr viel Zeit

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 März, 2026 13:47
Manuel Neuer lässt sich sehr viel Zeit

Manuel Neuer lässt den FC Bayern vorerst im Dunkeln, ob er seinen Vertrag noch einmal verlängern möchte oder nicht.

Bis Ende März wird vom Kapitän und langjährigen Stammkeeper eigentlich eine Entscheidung erwartet. Bislang hat er mit den Klubbossen diesbezüglich noch nichts kommuniziert. Laut einem Bericht der «Abendzeitung» rechnen Max Eberl und Co. auch nicht mit einer Ansage in den kommenden Tagen. Am Freitag feiert Neuer seinen 40. Geburtstag. Gemeinhin wurde zunächst erwartet, dass der Weltmeister von 2014 bis spätestens dann entscheidet, ober noch eine weitere Saison anhängen möchte oder nicht.

Dem wird nun wohl nicht der Fall sein. Zumindest hat er noch nichts nach aussen kommuniziert. Zuletzt hatte Neuer immer wieder mit kleineren physischen Rückschlägen zu kämpfen. Sein Ersatz Jonas Urbig kam zu mehr Einsätzen als geplant. Wegen dem dritten Muskelfaserriss alleine in dieser Saison ist Neuer nun wieder zu einer Pause gezwungen.

Diese physischen Probleme könnten ihn sogar zum Rücktritt bewegen. Neuer hat schon länger für sich entschieden, dass er nur dann weitermacht, wenn er dies auf Topniveau tun kann.

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