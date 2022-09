Manuel Neuer & Leon Goretzka melden sich nach Corona zurück

Der FC Bayern kann wieder auf Kapitän Manuel Neuer und Mittelfeldprofi Leon Goretzka zählen. Die beiden haben ihre Corona-Infektionen überstanden und wurden aus der Isolation entlassen.

Das Duo musste sich in der vergangenen Woche aus der DFB-Elf verabschieden, nachdem die Infektionen bekannt wurden. Am Dienstag sind sie nun beide wieder an der Säbener Strasse aufgetaucht. Sowohl Neuer wie auch Goretzka konnten sich also freitesten und scheinen keine grösseren Beeinträchtigungen zu haben. Für Einsätze am kommenden Freitag im Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen sieht es gut aus.

psc 27 September, 2022 12:00