Manuel Neuer droht den Bundesliga-Start zu verpassen

Manuel Neuer muss beim FC Bayern wegen eines Magen-Darm-Verstimmung zurzeit kürzertreten.

Am Mittwoch konnte der Münchner Kapitän und Stammgoalie am Training deshalb nicht teilnehmen, wie der Rekordmeister mitteilt. Ob Neuer bis zum Bundesliga-Auftakt am Freitag fit wird, ist ungewiss. Sollte der 36-Jährige ausfallen, käme für die Partie gegen Eintracht Frankfurt sein Backup Sven Ulreich zum Zug.

ℹ️ @Manuel_Neuer fehlt heute im Training wegen einer Magen-Darm-Verstimmung. — FC Bayern München (@FCBayern) August 3, 2022

psc 3 August, 2022 11:54