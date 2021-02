Manuel Neuer spricht über das Karriereende

Manuel Neuer gibt im Vereinsmagazin des FC Bayern Einblick über seine weitere Karriereplanung.

Der mittlerweile 34-jährige Kapitän der Münchner und der deutschen Nationalmannschaft denkt noch nicht ans Aufhören. “Zunächst aber möchte ich schon noch eine Weile aktiv auf dem Platz stehen. Ich habe noch viele Ziele und bin extrem motiviert. Was danach kommt, können wir dann ja besprechen.” Der aktuelle Vertrag von Neuer bei den Bayern läuft bis 2023. Auch eine Verlängerung darüber hinaus scheint denkbar.

Zuletzt hatte Ex-Präsident Uli Hoeness öffentlich dazu aufgerufen, Neuer nach dessen Karriereende auf jeden Fall in neuer Funktion in den Klub einzubinden. Diese “Ansage” nimmt der Keeper relativ gelassen: “Das hat Uli Hoeneß schon gesagt, als ich gerade mal zwei Jahre beim FC Bayern war. Es freut mich sehr, wenn mir Persönlichkeiten wie Hoeneß und Rummenigge so eine Rolle zutrauen.”

