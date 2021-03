Neuer könnte noch einmal verlängern – neuer Ersatzmann im Gespräch

Bayerns Vorstandsmitglied Oliver Kahn gibt Auskunft über die Zukunft von Stars wie Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski.

Das Trio ist noch bis 2023 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Im Interview mit dem “kicker” schliesst Kahn nochmalige Vertragsverlängerungen mit den Routiniers nicht aus: “Warum sollten wir nicht daran denken, mit dem einen oder anderen noch mal zu verlängern, wenn sie so spielen wie zurzeit?” Manuel Neuer könnte somit unter Umständen noch längere Zeit die Nummer 1 bleiben. Dies obwohl mit Alexander Nübel im vergangenen Sommer bereits ein designierter Nachfolger geholt wurde.

Unter Umständen wird dieser aber schon bald ausgeliehen, was dann einen neuen Backup für Neuer erforderte. Nachdem zuletzt bereits die Namen Ron-Robert Zieler (von Hannover an den 1. FC Köln ausgeliehen) und Roman Bürki (BVB) gehandelt wurden, soll auch Stefan Ortega eine Option sein. Der 28-Jährige ist die aktuelle Nummer 1 bei Arminia Bielefeld und spielt seine erste Saison als Stammgoalie in der 1. Bundesliga. Sein Vertrag in Bielefeld läuft bis 2022.

psc 15 März, 2021 10:15