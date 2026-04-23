Die uneindeutige Aussage von Manuel Neuer zur Zukunft ist eindeutig zu verstehen

In der Euphorie des Einzugs ins DFB-Pokalfinale hat Manuel Neuer erstmals durchblicken lassen, wie es bezüglich seiner eigenen Zukunft aussieht. Dabei hat er ganz bewusst eine Andeutung gemacht, die ihm aber Rückzugsmöglichkeiten bietet.

Der Hinweis, den der 40-jährige Münchner Goalie nach dem 1:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen im Pokal-Halbfinale am Mittwoch gegenüber «Sky» getätigt hat, ist angesichts der bisher sehr zurückhaltenden Äusserungen von Neuer letztlich dann doch ziemlich klar. «Ich werde jetzt noch nichts verkünden. Aber im Moment sieht es gut aus», sagte der Bayern-Kapitän.

Neuer führte aus, dass ihm die Arbeit in und mit seinem Team gerade sehr viel Freude macht: «Es sind nicht nur die Spieler auf dem Platz, es ist der gesamte Kader und Verein. Man merkt, dass etwas entstanden ist. Es ist die zweite Saison unter Vincent Kompany. Wir profitieren alle voneinander. Im Moment macht es sehr viel Spass.»

Die Entscheidung über die Zukunft und über eine Vertragsverlängerung liegt ganz alleine in den Händen Neuers, wie die Bayern-Verantwortlichen immer wieder durchblicken lassen. Stand jetzt scheint es, dass er weitermachen möchte.

Es braucht bald Planungssicherheit

Irgendwann brauchen die Bayern-Bosse im Hinblick auf die kommende Spielzeit Planungssicherheit. Gerade die Torhütersituation ist ziemlich kompliziert: Derzeit sind mit Alexander Nübel (Stuttgart) und Daniel Peretz (Southampton) gleich zwei Keeper ausgeliehen. Dazu steht mit Jonas Urbig ein Neuer-Backup zur Verfügung, der einst die direkte Nachfolge antreten möchte.

Bei Nübel und Peretz zeichnet sich ab, dass sie eher nicht mehr zu den Bayern zurückkehren werden. Sollte Neuer ein weiteres Jahr weitermachen, ist diese Entscheidung wohl bereits fix. Noch hängt aber alles von der amtierenden Nummer 1 des deutschen Rekordmeisters ab.