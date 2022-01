ManUtd-Coach Rangnick will Denis Zakaria – auch Bayern dran

Manchester United befindet sich doch im Rennen um den Schweizer Nationalspieler. Sogar ein Januar-Transfer ist denkbar. Der FC Bayern hofft, dass dieser Deal nicht zustandekommt.

Laut “Bild”-Fussballchef hält Ralf Rangnick sehr viel vom 25-jährigen Mittelfeldprofi. Die Red Devils könnten sogar noch in diesem Monat aktiv werden. Gladbach soll allerdings 10 Mio. Euro fordern, was dem Premier League-Klub dann doch zu viel ist. In Gesprächen könnte diese Summe noch gedrückt werden. Zakaria wird derweil auch von zahlreichen Vereinen aus anderen Topklubs umgarnt. Juventus ist einer davon. Und auch der FC Bayern macht dem englischen Topverein Konkurrenz. Die Münchner können sich eine Verpflichtung des Defensivstrategen ebenfalls vorstellen. Allerdings erst im kommenden Sommer. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat immer ein sehr genaues Auge auf ablösefreie Spieler. Zakaria zählt in einigen Monaten dazu.

psc 19 Januar, 2022 19:32