ManUtd lockte Bayern-Profi Corentin Tolisso

Die Zeit von Corentin Tolisso könnte im Sommer ablaufen. In Tat und Wahrheit gab es für den französischen Weltmeister sogar schon im Winter die Option auf einen Transfer.

Der englische Rekordmeister Manchester United wollte sich laut “kicker” die Dienste am 25-jährigen Mittelfeldprofi sichern und bot zunächst eine halbjährige Leihe an. Die Münchner lehnten allerdings aufgrund des eher dünn besetzten Kaders ab – obwohl Tolisso in dieser Saison kein Stammspieler ist und mit seinen Leistungen auch nicht immer überzeugen kann.

Im Sommer könnte deshalb trotz Vertrag bis 2021 eine Trennung folgen (4-4-2.ch berichtete). Ob sich die Red Devils erneut einmischen, ist noch offen.

psc 12 Februar, 2020 14:54