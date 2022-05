Marc Roca hat sich entschieden: Er will den FC Bayern verlassen

Nach zwei Saisons als Joker und zuweilen als überzähliger Spiele auf der Tribüne hat Marc Roca genug vom Reservistendasein und will den FC Bayern in diesem Sommer verlassen.

Laut “kicker” strebt der 25-jährige Mittelfeldspieler in diesem Sommer trotz Vertrag bis 2025 einen Wechsel an. Roca will endlich regelmässig spielen. In zwei Jahren bei den Bayern kam er auf “nur” 15 Bundesliga-Spiele. Nun sucht er eine neue Herausforderung.

Angebote liegen für den früheren Espanyol-Profi noch keine vor. Zeit für einen Transfer bleibt aber noch lange. Das internationale Fenster schliesst erst Ende August.

psc 19 Mai, 2022 12:07