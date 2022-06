Marcel Sabitzer und der FC Bayern haben unterschiedliche Vorstellungen

Marcel Sabitzer konnte in seiner ersten Saison beim FC Bayern nicht wirklich reüssieren. Der Österreicher glaubt aber nach wie vor an den Durchbruch in München. Die Klubverantwortlichen scheinen dies hingegen anders zu sehen.

Laut einem Bericht der “Bild” plant der deutsche Rekordmeister nicht mehr wirklich mit dem 28-Jährigen: Sollte ein anderer Verein auf die Bayern zukommen und ungefähr jene 15 Mio. Euro Ablöse zahlen, die der Serienmeister vor Jahresfrist an RB Leipzig überwies, würde man Sabitzer ziehen lassen. Auch um dessen Jahressalär in Höhe von rund 10 Mio. Euro einzusparen.

Berater Roger Wittmann hatte erst am Wochenende erklärt, dass sein Mandant beim FC Bayern bleiben will. Dass die Klubführung nicht unbedingt den gewünschten Rückhalt gibt, soll Sabitzer enttäuschen. Er geht aber fest davon aus, die kommende Saison im Trikot der Münchner zu bestreiten und will sich in der Saisonvorbereitung voll reinhängen. Sein Vertrag läuft bis 2025.

psc 14 Juni, 2022 18:52