Marcel Sabitzer ein Thema: Die Bayern könnten RB Leipzig massiv schwächen

Der FC Bayern prüft offenbar ein Engagement Marcel Sabitzer. Mit diesem Transfer würde ein direkter Ligakonkurrent massiv geschwächt.

Ein Transfer des österreichischen Nationalspielers ist schon länger ein Thema, zumal der 27-Jährige seinen nur noch bis 2022 gültigen Vertrag bei RB Leipzig nicht verlängern will. Bislang wurde Sabitzer vor allem bei ausländischen Klubs gehandelt. Laut “Bild” befasst sich aber auch der FC Bayern sehr konkret mit dem Offensivspieler. Zwar schliessen die Münchner bislang weitere grosse Transfers in diesem Sommer aus. Allerdings könnten noch einige Spieler verkauft werden (u.a. Corentin Tolisso und Michael Cuisance), was dann Spielraum für Neuzugänge ergeben würde.

Sabitzer kennt den neuen Bayern-Coach Julian Nagelsmann hervorragend. Der junge Bayern-Coach ist sogar so etwas wie sein Förderer. Als Ablöse steht eine Summe von 18 Mio. Euro (plus X) im Raum. Noch ist in Leipzig keine Anfrage für Sabitzer eingetroffen. Dies könnte sich aber bald ändern. Das Transferfenster bleibt noch bis Ende Monat geöffnet.

psc 3 August, 2021 17:52