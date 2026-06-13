Marcus Rashford könnte beim FC Bayern landen

Nach der vorläufigen Rückkehr von Marcus Rashford zu Manchester United ist nach wie vor unklar, wo der englische Stürmer in der kommenden Saison spielen wird. Die Bayern werden zu einer seriösen Option.

Nach Angaben von «teamTALK» haben die Münchner Verantwortlichen sehr positive Gespräche mit den Beratern des Nationalspielers, der zurzeit an der Weltmeisterschaft im Einsatz steht, geführt. Rashford kann sich einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister, wo sein Nationalmannschaftskapitän Harry Kane eine tragende Rolle spielt, demnach sehr gut vorstellen.

Letztlich geht es darum, sich in den finanziellen Parametern zu finden. Diese haben bislang verhindert, dass Barça Rashford trotz einer guten Saison fest verpflichtet hat. Die Bayern sollen nun bereit sein, für den 28-jährigen Angreifer 25 Millionen Euro zu zahlen. Die Schmerzgrenze von ManUtd, wo der Stürmer bis 2028 unter Vertrag steht, liegt angeblich bei 30 Millionen