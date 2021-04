Matthäus: “Glaube, Flick wird Bayern am Saisonende verlassen”

Lothar Matthäus rechnet damit, dass Hansi Flick seinen bis 2023 gültigen Vertrag beim FC Bayern nicht erfüllen wird und stattdessen die Münchner bereits im Sommer verlässt.

“Er möchte die nächste Meisterschaft einfahren, ganz klar”, sagte Vorstandsmitglied Oliver Kahn am Samstag bei “Sky” bezüglich der Zukunft von Hansi Flick und erklärte weiter: “Ich konnte nicht feststellen, dass seine Gedanken in Richtung Nationalmannschaft gegangen sind. Er möchte sich auf die aktuelle, auf die laufende Saison konzentrieren.” Immer wieder wurde Bezug auf diese Saison genommen, was darüber hinaus passiert, liess selbst Flick offen: “Nach dieser Saison gehe ich erstmal in den Urlaub. Alles, was danach kommt, da habe ich alles schon zu gesagt.”

Den Worten der Verantwortlichen des FC Bayern zufolge gehe Lothar Matthäus davon aus, dass Flick im Sommer den Abflug macht. Bei “Sky90” erklärte Deutschlands Nationalspieler, dass der Bayern-Cheftrainer noch in dieser Saison seinen Wechselwunsch Richtung DFB mitteilen wird. “Ich glaube, dass Hansi Flick jetzt alles reinlegen wird mit der Mannschaft, dass man die zwei Titel (Meisterschaft und Champions League; d. Red.) verteidigen kann. Vorher wird er ganz sicher ein Gespräch mit dem FC Bayern suchen. Beim DFB will man Hansi Flick als Nachfolger von Joachim Löw und wenn er dieses Jahr nochmal erfolgreich ist, dann wird er wahrscheinlich eine Einigung versuchen zu finden, um der Nachfolger von Joachim Löw zu werden”, prophezeite Matthäus.

adk 4 April, 2021 12:33