Matthäus: “Ich habe ein Gefühl, dass Lewandowski bleibt”

Verlässt Robert Lewandowski den FC Bayern nun oder bleibt er doch? Lothar Matthäus glaubt, dass der Pole in München bleiben wird.

“Ich habe ein Gefühl, dass er bleibt. Ich möchte, dass er bleibt”, sagte Lothar Matthäus nun in seiner Funktion als “Sky”-Experte. Der 61-Jährige erachte es als nicht zu dramatisch, dass es in der Öffentlichkeit jüngst zu Verbal-Attacken kam: “Im Fussball ist schon vieles gesagt worden, was am nächsten Tag vergessen worden ist. Da wird viel taktiert mit Worten.”

In Bezug auf das angebliche Angebot des FC Barcelona gestand Matthäus jedoch: “Vielleicht gibt es ein paar Spielchen: ‚30 Millionen sind uns zu wenig.‘ Da gibt es ein Basta. Bei 35 bleibt es beim Basta. Und bei 45 sagt man: ‚Okay. 45 Millionen Ablöse, 25 Millionen Gehalt – sind 70 Millionen. Das können wir in die Zukunft investieren.‘” Vertraglich ist Lewandowski indes noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden.

adk 28 Juni, 2022 10:36