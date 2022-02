Matthias Ginter sagt Inter ab und will zu den Bayern

Der deutsche Nationalspieler Matthias Ginter hat Inter Mailand offenbar eine Absage erteilt. Der 28-jährige Innenverteidiger würde gerne zum FC Bayern wechseln.

Italienischen Medienberichten zufolge hat der Noch-Gladbacher diesen Entschluss gefällt. In München ist Ginter tatsächlich eine Option für die Verstärkung der Defensive. Aber offenbar nicht die Wunschlösung. Diese soll Andreas Christensen heissen, wäre aber einiges teurer als der frühere Freiburg-Junior.

Ginters Vertrag bei Gladbach läuft zum Saisonende aus. Ende des letzten Jahres hatte er öffentlich bestätigt, dass er eine neue Herausforderung annehmen will. Am liebsten würde er dies also beim deutschen Rekordmeister tun.

psc 28 Februar, 2022 16:29