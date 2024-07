De Ligt-Transfer geht diese Woche über die Bühne

Abwehrspieler Matthijs de Ligt wird sich voraussichtlich in dieser Woche Manchester United anschliessen.

Die Red Devils sichern sich die Rechte am Noch-Münchner für eine Ablöse von rund 50 Mio. Euro. Die detaillierten Zahlungsmodalitäten werden zwischen den Klubs aktuell noch verhandelt. Die Stossrichtung ist aber klar, zumal sich de Ligt mit dem potentiellen neuen Arbeitgeber bereits einig ist.

Der 24-jährige Niederländer wäre für die kommende Saison in München unter dem neuen Trainer Vincent Kompany nicht erste Wahl gewesen. In Manchester hofft er auf einen Stammplatz in der Innenverteidigung, wobei dieser angesichts der Konkurrenz noch nicht fix ist. Immerhin kennt er Trainer und Landsmann Erik ten Hag aus gemeinsamen Zeiten bei Ajax Amsterdam bestens.

De Ligt stünde bei den Bayern eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag. Diesen wird er nicht erfüllen.

psc 15 Juli, 2024 11:14