Max Eberl bestätigt Interesse anderer Klubs an Kompany

Der FC Bayern ist mit seinem Trainer Vincent Kompany äussert glücklich und hat den Vertrag mit dem Belgier deshalb vor kurzem vorzeitig verlängert. Die solide Arbeit des 39-Jährigen hat längst das Interesse anderer Klubs geweckt, wie Sportvorstand Max Eberl bestätigt.

Erstaunt ist der Bayern-Manager darüber nicht. "Wir erleben jeden Tag, wie Vincent Kompany arbeitet – und das aus nächster Nähe zu sehen ist noch beeindruckender, als von aussen darauf zu schauen. Wenn ein Trainer beim FC Bayern erfolgreich ist, ist er natürlich auch für andere Klubs interessant, die finanziell sehr potent sind", sagt Eberl der "Sport Bild".

Angst davor, dass Kompany einen Abgang anstrebt, hat dieser jedoch nicht: "Vinny spürt, dass hier etwas entsteht, und er will dabei sein und gestalten. Dazu kommt: Wir stehen auch zusammen, wenn es einmal ein Tal geben sollte. Dazu passt er zu perfekt zum FC Bayern."

Dank der Vertragsverlängerung ist der belgische Trainer nun bis 2029 gebunden.

Peter Schneiter 26 November, 2025 10:41