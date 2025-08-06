Max Eberl erhält von Bayern-Bossen zunehmend positives Feedback

Nachdem Sportvorstand Max Eberl in den vergangenen Monaten insbesondere medial eher einen schweren Stand hatte und seine Arbeit beim FC Bayern mitunter kritisiert wurde, erhält er von der eigenen Klubleitung zunehmend Rückendeckung.

Laut einem Bericht der "Sport Bild" wird seine Arbeit in der aktuellen Transferperiode bei der nächsten Aufsichtsratssitzung Ende August positiv bewertet: Der Zuzug von Luis Diaz (28) für 75 Mio. Euro sowie die ablösefreien Transfers von Tom Bischof (19) und Jonathan Tah (29) haben die Klubbosse erfreut. Zudem wurden mit João Palhinha (30) und Bryan Zaragoza (23) zwei Spieler abgegeben, auf die Trainer Vincent Kompany offensichtlich nicht zählt, was Eberl ebenfalls positiv ausgelegt wird.

Die Bayern sehen aktuell keinen Bedarf mehr für neue Spieler. Der Sportvorstand hat seine Hauptaufgabe also rechtzeitig vor Saisonstart beendet. Eine einzige Ausnahme gibt es noch: Um Nick Woltemade vom VfB Stuttgart werden die Münchner wohl bis Transferschluss Anfang September weiter buhlen. Bislang bekommen sie von den Schwaben allerdings nur die kalte Schulter gezeigt, was im Bayern-Lager für Unverständnis sorgt. Der Spielraum in dieser Personalie ist für Eberl indes arg eingeschränkt, weshalb ihm auch kein Vorwurf gemacht wird.

