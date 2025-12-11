Max Eberl will gleich zu Beginn des Jahres Transfer von Guehi aufgleisen

Der FC Bayern verfolgt grosse Pläne mit dem englischen Nationalspieler Marc Guéhi. Sportvorstand Max Eberl kümmert sich höchstpersönlich um die Personalie.

Wie "Sky" berichtet, plant der Münchner Verantwortliche kurz nach der Jahreswende einen persönlichen Anruf oder sogar ein Treffen mit dem 25-jährigen Innenverteidiger von Crystal Palace. Dieser wird spätestens im kommenden Sommer ablösefrei wechseln. Wohin ist noch unklar. Die Liste der Interessenten ist lang und sehr namhaft. Bereits im vergangenen Sommer war insbesondere der FC Liverpool am Nationalspieler dran. Die Reds sind es weiterhin. Auch der FC Barcelona und Real Madrid sollen an Guehi dran sein.

Wer den Zuschlag erhält, ist noch ungewiss. Die Bayern haben aber schon Vorarbeit geleistet und sich mit dem Berater des Abwehrspielers ausgetauscht. Konkrete Vorstösse und Verhandlungen sind ab dem 1. Januar 2026 möglich. Falls Dayot Upamecano den deutschen Rekordmeister verlässt, wird die Personalie sogar noch wichtiger und dringlicher. Auch so ist Guehi aber ein Thema. Er könnte im Kader nächste Saison die Position von Min-jae Kim einnehmen, der die Bayern im Sommer verlassen könnte.

Auch Torjäger Harry Kane soll involviert werden: Dieser kennt Guéhi bestens aus der Nationalmannschaft und wird für Überzeugungsarbeit eingesetzt.

Peter Schneiter 11 Dezember, 2025 21:15