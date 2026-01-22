SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
In den Top 5-Ligen

Michael Olise ist drauf und dran einen europäischen Rekord zu brechen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 Januar, 2026 12:33
Michael Olise spielt beim FC Bayern eine bärenstarke Saison. Der 24-jährige Angreifer könnte einen Rekord brechen, der noch von Lionel Messi gehalten wird

Dabei geht es um die Anzahl Assists in einer Saison. Olise steht in München wettbewerbsübergreifend bereits bei 21 Torvorlagen. Die Bestmarke von Spielern aus Top 5-Ligen liegt bei 30 und wurde von Lionel Messi in der Saison 2011/12 aufgestellt. Dahinter folgen Juan Mata (29, Chelsea 2012/13) und Kevin de Bruyne (27, Manchester City 2014/15). Hält Olise die aktuelle Pace bei pulverisiert er die bisherigen Rekorde.

Der französische Nationalspieler ist in der ohnehin bestens funktionierenden Offensive des deutschen Rekordmeisters überragend.

