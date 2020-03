Milan-Interesse: Bayern-Youngster Michaël Cuisance mit klarer Ansage

Serie A-Klub Milan soll Interesse an Mittelfeldspieler Michaël Cuisance zeigen. Jetzt reagiert der Bayern-Profi.

Erst im vergangenen Sommer schloss sich der 20-jährige Franzose für 12 Mio. Euro den Münchnern an, nachdem er zuvor bei Gladbach auf einen Abgang gedrängt hatte. Die laufende Saison verläuft für Cuisance alles andere als nach Wunsch: Für die Bayern-Profis stand er in gerade mal vier Spielen und insgesamt während nur 46 Minuten auf dem Platz.

Dennoch will er sich durchbeissen. Einen vorzeitigen Abgang schliesst er aus. So schlägt er ein allfälliges Interesse von Milan laut “tz” direkt aus. Ein Wechsel nach Italien kommt für Cuisance derzeit nicht infrage. In München steht der Spielmacher bis 2024 unter Vertrag. Wie gross seine Einsatzchancen in näherer Zukunft sind, ist fraglich.

psc 27 März, 2020 10:04