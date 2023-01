Montpellier lässt Jonas Omlin jetzt doch zu Gladbach ziehen

Die grosse Goalie-Rochade mit gleich doppelter Schweizer Beteiligung in der Bundesliga könnte tatsächlich in Kürze über die Bühne gehen. Montpellier soll inzwischen bereit sein, Jonas Omlin einen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach zu ermöglichen.

Die Nummer 3 in der Schweizer Nati ist Gladbachs Wunschlösung für die Nachfolge von Yann Sommer, der zum FC Bayern wechseln möchte. Laut «Sky»-Reporter Marlon Irlbacher stimmt Gladbach der Rochade zu, sofern die Münchner bereit sind, jene Summe für Sommer zu überweisen, die wiederum für die Verpflichtung von Jonas Omlin notwendig ist.

Nach Informationen von 4-4-2.ch geht es dabei um 8 Mio. Euro. Alle involvierten Vereine sind interessiert, die Wechsel rasch über die Bühne zu bringen, damit für die zweite Saisonhälfte endlich Klarheit herrscht. In der Bundesliga beginnt der Spielbetrieb am kommenden Wochenende, in Frankreich läuft er bereits.

psc 16 Januar, 2023 16:24