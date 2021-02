Müller meldet sich aus Corona-Quarantäne: “Mir geht es so weit ordentlich”

Der mit Corona infizierte Thomas Müller meldet sich aus der Quarantäne zu Wort. Es gehe ihm “so weit ordentlich”, teilte der 31-Jährige mit.

Dem FC Bayern wird Thomas Müller bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen. Der Offensivstar der Münchner infizierte sich noch vor dem Klub-WM-Finale gegen Tigres (1:0) mit dem Coronavirus. Seit Freitag ist er wieder in München. “Die letzten Tage waren sehr turbulent”, sagte der Profi des FC Bayern in einer Videobotschaft via Instagram.

Müller bedankte sich für “Genesungswünsche, für die Nachrichten, für die Unterstützung, die ich erhalten habe”. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne und bleibt zuversichtlich: “Machen wir das Beste draus”

adk 14 Februar, 2021 16:44