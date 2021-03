Müller über DFB-Comeback: “Hoffe, es gibt eine Chance”

Thomas Müller, Offensivstar vom FC Bayern, hofft weiterhin, für Bundestrainer Joachim Löw bei der kommenden EURO eine Option zu sein.

Für die WM-Qualifikationsspiele im März war Thomas Müller für Bundestrainer Joachim Löw noch kein Kandidat für den Kader. Dies könnte sich im Hinblick auf die EURO aber ändern. Laut deutschen Medienberichten stehen die Chancen des Profis vom FC Bayern gut, im Sommer im Aufgebot zu stehen.

“Ich hoffe, es gibt eine Chance”, sagt der 31-Jährige, der 2018 aus der DFB-Elf degradiert wurde, im Gespräch mit der “Daily Mail”. Der Weltmeister von 2014 stellte klar: “Aber wir werden sehen, was in den kommenden Wochen passiert.” Neben Müller überlegt Löw wohl auch, Borussia Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels in die Nationalmannschaft zurückzuholen.

adk 28 März, 2021 11:11