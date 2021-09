Nach Herz-OP: Kingsley Coman wieder im Mannschaftstraining

Der Franzose musste nach dem Eingriff zuletzt kürzertreten. Nun ist der 25-Jährige auf dem Weg zurück. Coman hat zwar noch nicht das komplette Training an der Säbener Strasse bestritten, aber zumindest Teile davon. Sein Comeback dürfte bald bevorstehen.

Willkommen zurück, King! 👋

ℹ️ Kingsley #Coman konnte am Montag wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Der 25-jährige Offensivspieler hatte sich vor elf Tagen einem kleinen operativen Eingriff am Herzen unterzogen und musste in der Folge kürzertreten. 👇#MiaSanMia

