Nach Kimmich: Weitere Bayern-Profis in Quarantäne

Wie der FC Bayern verkündet, müssen nach Joshua Kimmich vier weitere Profis der Münchner in Quarantäne. Diese hatten Kontakt zu einer Corona-positiven Person.

Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance haben sich in Absprache mit den zuständigen Gesundheitsbehörden in Quarantäne begeben. Sie hatten Kontakt zu einer Person im unmittelbaren Umfeld der Mannschaft des FC Bayern, die positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Das teilten die Münchner am Sonntagmittag auf ihrer Vereinshomepage mit.

Zuvor hatte die “Bild am Sonntag” berichtet, die Verantwortlichen des FC Bayern hätten den Spielern – bis auf Cuisance – bereits mitgeteilt, dass für die Ausfallzeit, in der ungeimpfte Profis in Isolation sind, das Gehalt einbehalten wird. Joshua Kimmich ist indes bereits wieder seit ein paar Tagen in Quarantäne und verpasste so auch die 1:2-Niederlage am Freitag in der Bundesliga gegen den FC Augsburg.

adk 21 November, 2021 15:14