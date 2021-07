Nächste Auszeichnung für Bayern-Stürmer Lewandowski

Starstürmer Robert Lewandowski vom FC Bayern erhält die nächste Auszeichnung. Der Pole wird in Deutschland zum Fussballer des Jahres gewählt.

Das Fachmagazin “kicker” kürt Robert Lewandowski zum Fussballer des Jahres in Deutschland. Bei der durchgeführten Abstimmung unter Sportjournalisten erhielt Lewandowski 356 der 563 abgegebenen Stimmen und setzte sich damit deutlich vor seinem Mannschaftskollegen Thomas Müller (41), dem Dortmunder Erling Haaland (38) und Joshua Kimmich (25) durch. Der Bayern-Stürmer verteidigt damit den Titel, gewann er diesen im Vorjahr bereits.

“Mir ist bewusst, wie groß diese Ehrung ist. Sie ist für mich ein Grund zu großem Stolz und Freude, denn selten gewinnt man zwei Mal in Serie den Titel Fußballer des Jahres in Deutschland”, sagte Lewandowski, der mit 41 Saisontoren in der abgelaufenen Bundesligaspielzeit den Uralt-Rekord von Gerd Müller gebrochen hatte.

