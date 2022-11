Nächster Bayern-Star an WM verletzt: Coman bricht Training ab

Das schier unglaubliche Verletzungspech der Bayern-Profis an der WM setzt sich fort. Nun hat es auch Kingsley Coman erwischt.

Wie «RMC» berichtet, musste der 26-jährige Flügelspieler das Training der Équipe tricolore am Donnerstag wegen muskulärer Probleme vorzeitig abbrechen. Coman droht ein Ausfall. Bereits am Samstag steht für Frankreich mit dem Spiel gegen Dänemark die 2. WM-Partie an.

Coman ist nach Leroy Sané (Knieprobleme), Lucas Hernandez (Kreuzbandriss) und Noussair Mazraoui (Hüfte) der dritte Bayern-Profi, der während dem Turnier ausfällt oder kürzertreten muss. Vor der WM hat es zudem Sadio Mané erwischt, der gar nicht erst nach Katar reisen konnte.

psc 24 November, 2022 22:13