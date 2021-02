Nächster Corona-Fall beim FC Bayern

Der FC Bayern hat den nächsten Corona-Fall in der Mannschaft: Abwehrspieler Benjamin Pavard wurde positiv getestet.

Dies berichtet “Sky” am Mittwochabend. Der 24-Jährige ist nach Javi Martinez, Leon Goretzka und Thomas Müller bereits der vierte Fall in den letzten Wochen. Pavard stand am Mittwoch beim 3:3 gegen Arminia Bielefeld noch im Kader, kam allerdings nicht zum Einsatz. Am Dienstag nahm er am Reservisten-Training nicht teil, hielt sich laut “Bild” aber an der Säbener Strasse auf.

Pavard begibt sich in häusliche Quarantäne.

psc 18 Februar, 2021 00:14