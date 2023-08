Nächster Torwart-Deal beim FC Bayern geplatzt

Der FC Bayern befindet sich auf der Suche nach einem Vertreter für Manuel Neuer. Mit Geronimo Rulli ist der Deal mit einem weiteren Keeper geplatzt.

"Wir sind sehr dicht dran gewesen, hätten normalerweise mit Kepa einen Torwart heute oder morgen präsentieren wollen, wenn er sich ganz zum Schluss dann nicht doch für Real Madrid entschieden hätte", bestätigte FC Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen am Sonntag. Neben Kepa soll Geronimo Rulli eine konkrete Option für den deutschen Rekordmeister dargestellt haben.

Und laut dem argentinischen Reporter Gastón Edul vom TV-Sender "TyC Sports" stand Rullis Wechsel von Ajax Amsterdam zum FC Bayern sogar schon unmittelbar bevor. Allerdings verletzte sich der argentinische Weltmeister am Samstag bei Ajax' 4:1-Sieg gegen Heracles an der Schulter und wird nun rund drei Monate ausfallen. Damit ist der Transfer nach München obsolet geworden. Wen Bayern als Alternative an der Angel hat, bleibt fraglich.

adk 14 August, 2023 14:17