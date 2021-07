Nagelsmann: “Garantiert nicht der teuerste Bayern-Trainer”

Julian Nagelsmann bezieht Stellung zu seiner Ablöse, wonach er angeblich der teuerste Trainer im Weltfussball sei.

Der FC Bayern München überwies an RB Leipzig kolportierte 25 Millionen Euro, um sich die Dienste von Julian Nagelsmann zu sichern. Doch dieser relativiert diese Summe. “Diese Zahl nennen Sie. Und abgesehen von der tatsächlichen Höhe ist das ohnehin eine Milchmädchenrechnung”, sagte Nagelsmann der “Bild am Sonntag”.

Der neue Bayern-Cheftrainer weiter: “Ein Trainer kostet ja nicht nur Ablöse, es gibt auch Gehalt, Prämien etc. Und da bin ich zum Beispiel garantiert nicht der teuerste Trainer, den Bayern je hatte. Der Erst-Invest mag etwas grösser gewesen sein, aber der Rest sicher nicht.”

Dennoch gab er zu, dass die Summe etwas bewirke. “Aber viele sagen, der Trainer gehöre zu den wichtigsten Personalien in einem Fussballverein – nur hat bis vor ein paar Jahren eigentlich nie ein Trainer etwas gekostet. Das ist dann ja schon etwas konträr. Am Ende kann ich aber für die Ablöse nichts. Ich habe nicht gesagt: ‘Bayern, wenn ihr mich haben wollt – das bin ich wert'”, so Nagelsmann.

