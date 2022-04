Nagelsmann: “Ich will jetzt Meister werden”

Julian Nagelsmann musste sich mit dem FC Bayern vorzeitig aus der Champions League verabschieden. Die Meisterschaft will er nun aber gewinnen.

Die Tabelle der Bundesliga führt der FC Bayern vor dem 30. Spieltag mit neun Punkten vor Verfolger Borussia Dortmund an. Und weil es am übernächsten Spieltag gegen den BVB geht, können die Münchner dort die Meisterschaft klarmachen. “Ich will jetzt Meister werden, idealerweise in den nächsten beiden Spielen”, sagte Julian Nagelsmann am Freitag, einen Tag vor dem Duell mit Arminia Bielelfeld.

“Ich will das nicht irgendwem beweisen, wenn dann mir selbst”, so der Bayern-Trainer: “Die Planungen laufen voran, weil ich nächstes Jahr erfolgreicher sein will mit der Mannschaft. Wenn mich ein Mensch mag, dann soll er mich mögen, weil ich Julian Nagelsmann bin und nicht weil ich Trainer beim FC Bayern bin und wenn er mich nicht mag, ist es auch okay. Ich habe niemandem etwas zu beweisen, ausser mir selbst.” Sein Vertrag in München läuft indes noch bis 2026.

adk 15 April, 2022 14:59