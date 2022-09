Nagelsmann in der Kritik: Spekulationen um Tuchel gehen los

Beim FC Bayern hängt der Haussegen nach dem 0:1 gegen den FC Augsburg etwas schief. Trainer Julian Nagelsmann wird kritisch beäuget. Der Name Thomas Tuchel fällt rund um den deutschen Rekordmeister.

“Ich mache mir meine Gedanken und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ich denke über alles nach: Über mich, über die Situation. Über alles”, sagte ein sichtlich enttäuschter Julian Nagelsmann am Samstag nach der Niederlage in Augsburg. Der FC Bayern blieb dabei bereits zum vierten Mal in Folge in der Bundesliga ohne einen Sieg, gewann man zuvor in der Champions League noch mit 2:0 gegen den FC Barcelona.

Nagelsmann steht bei den Münchnern auf dem Prüfstand. In diesem Zuge bringt die “Bild” bereits Thomas Tuchel als potenziellen Nachfolger ins Spiel, sollte Nagelsmann das Ruder beim FC Bayern nicht rumreissen können. Tuchel wurde kürzlich erst beim FC Chelsea entlassen und wäre folglich auf dem Markt. Bereits in der Vergangenheit wurde er beim deutschen Rekordmeister gehandelt, zu einem Engagement kam es allerdings bis dato nicht.

Von seinen Profis fordert Nagelsmann Antworten, ehe die Länderspielpause beginnt. Hernach geht es für den FC Bayern in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen (30. September, 20.30 Uhr). Anschliessend in der Champions League gegen Viktoria Pilsen (4. Oktober, 18.45 Uhr).

adk 18 September, 2022 10:04