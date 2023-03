Nagelsmann klärt über Musialas Bankplatz auf

Bei FC Bayerns Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen steht Jamal Musiala überraschend nicht in der Startelf. Trainer Julian Nagelsmann klärt auf.

Jamal Musiala ist gegen Bayer Leverkusen zu Beginn nur die Ersatzbank des FC Bayern vergönnt. Doch das aus einem guten Grund. «Jamal hat extrem viel gespielt, leichte muskuläre Probleme und Rückenschmerzen bekommen, aber nichts Schlimmes. Er soll in den kommenden Aufgaben eine entscheidende Rolle spielen, das hat was mit Belastungssteuerung zu tun», erklärte Julian Nagelsmann vor Spielbeginn bei «DAZN». Dafür ist der FC Bayern beim Auswärtsspiel in Leverkusen dennoch gut besetzt.

adk 19 März, 2023 17:31