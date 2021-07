Nagelsmann reagiert auf Schmähgesänge der Bayern-Fans

Julian Nagelsmann stand beim 2:2 des FC Bayern gegen Ajax Amsterdam erstmals in der Allianz Arena an der Seitenlinie, musste sich dabei jedoch Fan-Beleidigungen anhören.

“Nagelsmann, Du Sau, zurück zum TSV”, lautete es von einigen Fans des FC Bayern bei der Premiere von Julian Nagelsmann in der Allianz Arena. Der frühere Jugendspieler und -trainer der Münchner Löwen, der seit dieser Saison Cheftrainer des deutschen Rekordmeisters ist, sagte dazu im Anschluss: “Ich stehe für Toleranz und Offenheit und lasse jeden nach seinem Gusto leben. Es muss nicht jeder Applaus klatschen, dass ich beim Stadtrivalen war.”

Nagelsmann weiter: “Ich habe das mitbekommen, so voll war es ja nicht.” Der Cheftrainer der Münchner “kenne die Rivalitäten in der Stadt und im Fussball, aber ich bin kein grosser Freund von Rivalitäten”, so der 34-Jährige, der weiter betonte: “Wie man sich äussert, muss jeder mit seinem Gewissen ausmachen. Du kannst nicht jeden glücklich machen. Gewisse Dinge musst du einfach abkönnen.”

adk 25 Juli, 2021 10:41