Nagelsmann über Choupo-Moting: «Sinnvoll, ihn zu behalten»

Der Vertrag von Eric Maxim Choupo-Moting läuft beim FC Bayern Ende Juni aus. Cheftrainer Julian Nagelsmann würde mit dem Stürmer gerne verlängern.

Nach seinen ersten 16 Saisoneinsätzen steht Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern bei elf erzielten Toren. Besonders in den Wochen vor der WM-Pause trat der Mittelstürmer in Erscheinung und überzeugte.

Deshalb wäre Julian Nagelsmann froh, wenn die Zusammenarbeit so fortgesetzt wird. «Er hat eine gute Qualität. Wenn er seinen Fleiss beibehält, wird er auch in der Rückrunde eine tragende Rolle spielen», lobte der Cheftrainer des FC Bayern den 33-Jährigen am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im Trainingslager in Doha/Katar. «Wenn man einen Stürmer hat, der so viele Tore schiesst, ist es auch immer sinnvoll, ihn zu behalten», so Nagelsmann.

adk 12 Januar, 2023 14:38