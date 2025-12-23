SUPER LEAGUE BUNDESLIGA CHALLENGE LEAGUE PREMIER LEAGUE LA LIGA SERIE A LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Dank Ausstiegsklausel

Neue Idee: Upamecano könnte bei Bayern verlängern, aber rasch gehen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Dezember, 2025 10:09
In den Gesprächen zwischen dem FC Bayern und Dayot Upamecano bezüglich einer Vertragsverlängerung kommt neue Dynamik auf. Mitunter wird berichtet, dass ein Vertragsabschluss bevorsteht. Diskussionsbedarf gibt es offenbar weiterhin bei der Ausstiegsklausel.

Laut «Bild» sind die Münchner durchaus bereit, dem Abwehr-Ass eine solche zu gewähren. Allerdings noch nicht für das Jahr 2027, wie es der französische Nationalspieler gerne hätte. Upamecano und dessen Entourage möchten, dass die Klausel bereits im ersten Jahr aktiviert werden könne. Dies ergibt aus Bayern-Sicht keinen Sinn. Die Klausel soll frühestens ab 2028 gelten, wenn es nach Max Eberl und Co. geht.

Ansonsten drohen bereits in der kommenden Saison wieder Diskussionen um einen möglichen Abgang des Stammspielers – wie sie aktuell bestehen. Upamecano läuft seit Sommer 2021 für den deutschen Rekordmeister auf und ist ein absoluter Leader. Er wird bei einer Vertragsverlängerung zu einem Topverdiener aufsteigen. Finanziell scheint man sich in den Gesprächen gefunden zu haben.

