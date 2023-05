Neue Sturmhoffnung für Gladbach: Grant-Leon Ranos kommt

Borussia Mönchengladbach bestätigt die Ankunft von Stürmer Grant-Leon Ranos. Der 19-jährige Deutsch-Armenier wechselt vom FC Bayern zur Fohlenelf.

In München kam Ranos in dieser Saison in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Ranos unterschreibt bei Gladbach einen Vierjahresvertrag bis 2027. "Grant-Leon ist ein sehr interessanter und talentierter Spieler, der im Sturmzentrum, aber auch im offensiven Mittelfeld einsetzbar ist. Er hat eine sehr starke Saison in der Regionalliga gespielt und will sich bei uns für höhere Aufgaben empfehlen", sagt Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus zum Transfer.

In der laufenden Saison hat Ranos für Bayern II in der Regionalliga Süd in 35 Spielen 20 Tore und 11 Assists markiert.

Herzlich willkommen in der #FohlenFamilie! 💚 Borussia hat den Angreifer Grant-Leon Ranos vom FC Bayern München verpflichtet. Der 19-Jährige wechselt zur neuen Saison ablösefrei zum VfL und hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. — Borussia (@borussia) May 24, 2023

psc 24 Mai, 2023 11:13