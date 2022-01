Möglicher Neuer-Backup: Der FC Bayern bindet Lukas Schneller

Der FC Bayern verlängert den Vertrag mit dem jungen Goalie Lukas Schneller.

Das 20-jährige Eigengewächs bindet sich bis 2024 an den deutschen Rekordmeister. Schneller kommt bislang in der 2. Mannschaft zum Zug und bestritt in dieser Saison 4 Partien in der Regionalliga, wobei er von Verletzungsproblemen gebremst wurde. Mittelfristig wird dem gebürtigen Münchner zugetraut, bei den Profis als Nummer 2 hinter Manuel Neuer zu walten.

“Lukas ist ein sehr ehrgeiziger junger Keeper, leider wurde er in der bisherigen Saison vom Verletzungspech verfolgt. Mit seiner Entwicklung als Torwart sind wird aber sehr zufrieden und glauben, dass er bei uns auch die nächsten Schritte machen kann”, sagt Campus-Leiter Jochen Sauer zur Vertragsverlängerung mit Schneller.

psc 25 Januar, 2022 13:39