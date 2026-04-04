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Von Max Eberl

Neuer Bayern-Vertrag: Update bei Harry Kane

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 4 April, 2026 15:25
Neuer Bayern-Vertrag: Update bei Harry Kane

Harry Kane weckt bei anderen Klubs Begehrlichkeiten. Beim FC Bayern will man nach der Saison über einen womöglich neuen Vertrag sprechen.

Beim FC Bayern sehen die Entscheider offenbar keine Eile, den Vertrag von Harry Kane vorzeitig zu verlängern. «Mit ihm werden wir im Sommer sprechen», sagt Sportvorstand Max Eberl gemäss «tz». Kanes Vertrag verliert 2027 seine Gültigkeit.

Unter anderem aus Saudi-Arabien sollen Kane immer mal wieder Lockrufe erreichen, ausserdem wird der Ausnahmestürmer immer mal wieder mit einem Wechsel zu einem europäischen Topklub in Verbindung gebracht – egal welcher.

«Ich sehe ihn, ich spüre ihn. Er fühlt sich – etwas salopp formuliert – sauwohl. Er holt Titel mit der Mannschaft, gewinnt zudem persönliche Auszeichnungen und bricht Rekorde en masse. Seine Wertschätzung ist seit seinem Wechsel zum FC Bayern sogar in seiner Heimat England noch einmal eine ganz andere geworden», so Eberl über Kane.

Kane spielt nach seinem 2023er-Wechsel an die Säbener Strasse seine dritte herausragende Saison und kommt nach aktueller Hochrechnung auf 48 Tore in 40 Pflichtspielen.

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