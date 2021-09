Neuer erhält Verdienstorden: “Zweite Heimat in Bayern gefunden”

FC Bayerns Stammtorhüter und Kapitän Manuel Neuer wurde am Mittwoch mit dem Bayerischen Verdienstorden geehrt. Der Keeper zeigte sich angesichts dessen stolz.

Manuel Neuer wechselte 2011 vom FC Schalke 04 zum FC Bayern und ist seither aus dem Tor des deutschen Rekordmeisters nicht mehr wegzudenken. Seit 2013 gewann der 35-Jährige mit den Münchnern jedes Jahr die Meisterschaft, zudem auch zwei Champions-League-Titel.

“Mit dem FC Bayern und unserer Mannschaft haben wir Bayern immer gut vertreten. Es macht mich wirklich stolz, Teil dieser Mannschaft zu sein und diesen Bayerischen Verdienstorden verliehen bekommen zu haben”, erklärte Neuer in seiner Dankesrede bei der Zeremonie im Marmorsaal des Prinz-Carl-Palais. Der gebürtige Gelsenkirchener, der somit Westfale ist, betonte indessen, er sei “Neu-Bayer, der seine zweite Heimat hier gefunden, aber seine Wurzeln nie vergessen hat”.

Bayerns Ministerpräsident Söder würdigte den Weltmeister von 2014 in seiner Laudatio als “menschliches Vorbild”, das ihn mit “Zivilcourage” und einer “klaren Botschaft für Toleranz und gegen Ausgrenzung” beeindruckt habe. “Sie ehren uns Bayern mit Ihrem Engagement”, lobte Söder und sagte in Bezug auf die herausragenden sportlichen Leistungen des Nationaltorhüters: “Sie bekommen heute den bayerischen Champions-League-Orden in weiss-blau verliehen für ihre Verdienste.”

adk 22 September, 2021 16:52