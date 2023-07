Neuer gibt Verletzungsupdate: "Mir geht's super"

Die Rückkehr von Manuel Neuer ins Mannschaftstraining des FC Bayern verzögert sich. Nun äussert sich der Goalie.

Laut "Sky" wird Manuel Neuer in der kommenden Woche beim Trainingsauftakt der Münchner nicht dabei sein. Stattdessen stehen beim 37-jährigen Mannschaftskapitän erst einmal weitere Untersuchungen an. Neuer hat sich Ende des vergangenen Jahres einen Unterschenkelbruch zugezogen und befindet sich seither in der Reha.

Als Neuer am Montagmorgen am Krankenhaus bei den Barmherzigen Brüdern im Münchner Stadtteil Neuhausen stoppte und sein Fenster herunterkurbelte, um die Schranke zur Tiefgarage zu öffnen, fragte die "TZ" den 37-Jährigen nach dem Ist-Zustand seines lädierten Beines. "Mir geht's super. Mein Bein ist besser geworden, es ist ja mehr Zeit vergangen!", antwortete Neuer. Auf erneute Nachfrage, wie es denn mit den Trainingslagern am Tegernsee und in Asien aussehe, sagte er mit gewohnt schelmischem Grinsen: "Ich bin immer am Tegernsee." Schliesslich wohnt er dort. Wann er genau zurück sein wird, steht somit noch aus.

adk 10 Juli, 2023 14:41