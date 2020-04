Die Zukunft von Jérôme Boateng steht wohl fest

Der Abschied von Jérôme Boateng beim FC Bayern könnte im Sommer Tatsache werden.

Der 31-jährige Abwehrspieler galt bereits vor Jahresfrist als Wechselkandidat. Obwohl bereits damals alles auf einen Abgang hindeutete, blieb Jérôme Boateng letztlich doch in München und spielte bis zum coronabedingten Unterbruch im Ensemble von Hansi Flick sogar eine durchaus zentrale Rolle.

Dennoch sind die Perspektiven im Hinblick auf die nächste Saison nicht die besten und der Routinier strebt offenbar einen Wechsel an. Angesichts eines nur noch bis Juni 2021 laufenden Kontrakts könnte Boateng den vermuteten Transfer nach dieser Saison also tatsächlich vollziehen. Laut “fussballtransfers.com” könnte es den Innenverteidiger in die Premier League ziehen. Unter anderem sollen Arsenal und Chelsea Interesse zeigen. Offenbar reizt den früheren deutschen Nationalspieler der Fussball auf der Insel durchaus. In der Saison 2010/11 lief er dort bereits für Manchester City auf.

In der aktuellen Spielzeit lief Boateng für die Bayern in insgesamt 24 Partien auf.

psc 5 April, 2020 22:06