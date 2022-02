Neuer Name beim FC Bayern: Denso Kasius ist ein Thema

Der FC Bayern hat offenbar einen neuen Spieler im Visier: Der niederländische Rechtsverteidiger Denso Kasius ist ein Thema.

Der 19-Jährige spielt seit kurzem in der Serie A bei Bologna. Zuvor lief er in seiner Heimat für den FC Utrecht auf und besticht insbesondere auch durch seine Offensivqualitäten: Fünf Tore sind ihm in dieser Saison bereits geglückt. Laut “Sport Bild” ist Kasius bei den Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic ein Thema. Er könnte Bouna Sarr ersetzen, der sich nicht als Verstärkung entpuppt hat und der die Bayern im Sommer verlassen könnte.

Kasius ist vertraglich bis 2026 an Bologna gebunden.

psc 9 Februar, 2022 09:28