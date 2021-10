Die neuen Newcastle-Bosse schielen auf Timo Werner & Niklas Süle

Nach dem Verkauf an das saudische Konsortium wird sich bei Newcastle United einiges ändern. Der Kader wird in den kommenden Monaten kräftig durcheinandergewirbelt. Im Gespräch sind mit Timo Werner und Niklas Süle unter anderem zwei deutsche Nationalspieler.

Sowohl der Chelsea-Stürmer wie auch der Bayern-Verteidiger spielen laut “Bild”-Fussballchef in den Überlegungen der Magpies eine Rolle. Newcastle will möglichst rasch absolute Topspieler verpflichten. Bei Werner sind die Wege kurz: Der Schweizer Nati-Verteidiger Fabian Schär verfügt über den gleichen Berater, die Kontaktaufnahme ist entsprechende leicht. Bei Süle läuft der Vertrag zum Saisonende aus. Am 26-Jährigen gibt es Interesse von zahlreichen Vereinen.

psc 13 Oktober, 2021 10:42