Neuer Transferkandidat: FC Bayern macht Angebot für Djed Spence

Der FC Bayern hat offenbar den englischen Rechtsverteidiger Djed Spence von Zweitligist Middlesbrough im Visier.

Wie “Sky Sports” berichtet, ist der 21-Jährige ein Kandidat für die Nachfolge von Bouna Sarr (30), der die Münchner im Sommer verlassen soll. Spence ist derzeit von Middlesbrough an Ligakonkurrent Nottingham Forest ausgeliehen und kam in der aktuellen Spielzeit zu 29 Einsätzen in der Championship. Die Entwicklung verläuft sehr positiv. Die Bayern-Scouts sollen den offensivstarken Aussenverteidiger schon seit Längerem im Blickfeld haben. Schon bald könnten sie auf Middelsbrough zugehen, um die Chancen auf einen Transfer im Sommer auszuloten.

Die Bayern sind mit ihrem Interesse indes nicht alleine. Angeblich buhlen auch Tottenham, Arsenal und die Bundesliga-Klubs Dortmund, Leverkusen und Leipzig auf Spence.

psc 3 März, 2022 12:54